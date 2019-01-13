Врачам удалось спасти обмороженную ножку младенца из Магнитогорска

Состояние спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца улучшилось. Врачам удалось восстановить кровообращение и избежать осложнений с ногой малыша, которая была сильно обморожена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минздрава России Максима РАДЕЦКОГО.

«За минувшую неделю состояние было стабильным, с видимыми улучшениями. Можно говорить о том, что ножка малыша теперь находится вне угрозы. После возвращения в сознание малыш постепенно переходит на самостоятельное питание», — говорится в сообщении.

Мальчик эмоционально реагирует, общается с мамой.

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Ранее у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы, сильное обморожение конечностей, нарушение функции почек, переохлаждение и обезвоживание. Он был под завалами более 30 часов.

Напомним, что в ночь с 30 по 31 декабря в Магнитогорске, предположительно, из-за взрыва бытового газа, обрушилось перекрытие в подъезде жилого дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек.