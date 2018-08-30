Все дела в отношении экипажа «Норда» закрыты: керченские моряки все еще «в плену»

Для привлечения к административной ответственности керченских моряков нет никаких законных оснований. Экипаж судна «Норд» находится в плену из за политических мотивов.

Об этом 28 августа заявил адвокат Максим МОГИЛЬНИЦКИЙ, его компания вела дела моряков.

«Удалось доказать, что для привлечения к административной ответственности членов экипажа рыболовецкого судна «Норд» нет ровным счетом никаких оснований. Главным доказательством тому можно считать факт закрытия всех судебных дел о привлечении моряков к ответственности. Так, еще одно дело было закрыто решением Соломенского районного суда. И это уже второе подобное решение по вопросу о незаконном пересечении рыбаками государственной границы Украины», — пишет адвокат на своей официальной странице в Фейсбук.

Максим МОГИЛЬНИЦКИЙ подробно рассказал о ходе дела, о нескольких попытках моряков пересечь границу по российским паспортам.

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«Дважды вопрос законности пересечения рыбаками границы по российским паспортам становился предметом судебного рассмотрения в Киеве и Харьковской области. В обоих случаях доблестные пограничники не сумели доказать незаконность попытки пересечения, а, следовательно, и законность собственного препятствования таковой. Нельзя, правда, сказать, что они не старались».

Адвокат подвел итог и завил, что сейчас гражданам другого государства фактически заперли на территории Украины и не позволяют вернуться домой. На это нет никаких законных оснований, лишь политические мотивы.

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