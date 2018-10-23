Все кинотеатры России станут доступны для инвалидов

Вступил в действие приказ Министерства культуры России, призванный обеспечить условия для показа фильмов людям с нарушениями зрения и слуха.

Согласно документу, во всех кинотеатрах хотя бы один кинозал должен быть оборудован специальными устройствами, позволяющими демонстрировать фильмы с тифлокомментарием. Таким образом, все кинотеатры должны осуществлять показы фильмов с тифлокомментарием и субтитрами и обеспечивать условия доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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Приказ был разработан в рамках исполнения закона о кинематографии Российской Федерации, который гласит:

«Демонстраторы фильмов обязаны обеспечивать условия доступности для инвалидов кинозалов и осуществлять показ субтитрированных и тифлокомментированных полнометражных национальных фильмов».

Кроме того, приказом утверждены Правила осуществления демонстраторами фильмов показа субтитрированных и тифлокомментированных полнометражных национальных фильмов, созданных в художественной или анимационной форме и Правила обеспечения условий доступности для инвалидов.

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