Вследствие страшного ДТП на керченской трассе образовалась пробка

Серьёзное ДТП произошло сегодня в Приморском.
Сегодня под Феодосией в посёлке Приморский произошло серьёзное ДТП, в результате которого пострадали легковой автомобиль и «Камаз».
По предположению очевидцев, утренняя авария произошла из-за того, что легковой автомобиль превысил скорость и столкнулся с «Камазом». Вследствие катастрофы на дороге образовалась огромная пробка.
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На месте происшествия разбираются эксперты. Причины и обстоятельства аварии выясняются.