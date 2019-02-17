Встал на задние колеса: на трассе Таврида грузовик застрял под мостом

В субботу вечером в Белогорском районе Крыма произошел инцидент с грузовым автомобилем, застрявшим под переездом на трассе Таврида. Об этом сообщают очевидцы происшествия на своих страничках в соцсетях.

По версии очевидцев, водитель «КАМАЗа» не опустил вовремя кузов и «зацепился» им за путепровод.

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В результате на месте инцидента на автодороге образовался затор и скорость движения в районе ДТП по данным на 22.00 16.02.2019 была снижена до 25 км/ч.

Подробности происшествия уточняются.