Вся правда о происхождении «нефтяного» пятна на набережной в Керчи

У берегов Крыма в море появилось пятно неизвестного происхождения.

Несколько дней назад жители и гости Керчи увидели как вдоль керченской набережной движется маслянистое пятно, похожее на нефтяное. Оно засорило море между водными станциями.

Некоторые из керчан связывали данное событие с Украиной, некоторые — с Армянском, а кто-кто предполагал, что пятно таких размеров могло возникнуть вследствие случайного опрокидования бочки с топливом с судна или парома.

Журналисты КерчьИНФО выяснили что же случилось на самом деле.

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«Пятно, появившееся несколько дней назад в море возле набережной города Керчи – это вовсе не нефть. Это сброс фекальных вод с судов. Где конкретно произошёл сброс, сказать сложно, так как он мог произойти на любом участке акватории Керченского пролива. Даже в его центре. В связи с погодными условиями, ветер принёс фекальные воды именно в сторону набережной», — рассказала заместитель начальника отдела надзора Восточного региона федеральной службы по надзору в сфере природопользования Галина ХУДЯКОВА.

По словам Галины Анатольевны, беспокоиться о состоянии рыбы в проливе не стоит, так как рыбы имеют свойство питаться фекальными отходами без вреда для их жизнедеятельности.

Практически сразу после возникновения пятна в акватории Керченского пролива у берегов Керчи, образовавшегося от сброса фекальных вод с судов, на место происшествия направились сотрудники морского отряда службы МЧС для устранения проблемы.

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Важно заметить, что суда не имеют права сбрасывать фекальные воды на территории пролива. По закону сброс может быть осуществлён только за двенадцатимильной зоной — в зоне, где разрешен сброс сточных вод согласно требованиям Конвенции МАРПОЛ 73/78.

Существуют специальные компании, занимающиеся сбором отходов с судов как в акватории, так и у берега. Они получают лицензию на осуществление такой деятельности.

Материалы дела о сбросе фекальных вод на территории Керченского пролива переданы в органы МВД для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

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