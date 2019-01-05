Всё больше туристов выбирают Крым для отдыха на зимних каникулах

В Крыму уже отдохнуло на 42% больше туристов в зимой, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым, пишет РИА Новости Крым.

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В ведомстве рассказали, что с 28 декабря по 3 января на полуострове отдохнуло почти 70 тыс туристов. Это на 42% выше, чем за аналогичный период новогодних праздников 2017/2018 (48 тыс чел).

«Мы были готовы к тому, что Крым станет одним из лидеров среди новогодних направлений у россиян. Предварительные прогнозы туроператоров, глубина раннего бронирования, которое началось уже летом, дали нам возможность прогнозировать увеличение турпотока в среднем на 30%. Именно поэтому Минкурортов обращалось к администрациям курортных регионов усилить новогоднюю программу и обратить внимание на украшение городов», — заявил министр курортов и туризма РК Вадим ВОЛЧЕНКО.