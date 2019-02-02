Второй этап реконструкции Комсомольского парка начнётся уже в феврале

Еще в прошлом году стало известно, что вторую часть Комсомольского парка также ждет реконструкция.

На сайте госзакупок появилась информация о том, что на выполнение работ по благоустройству Комсомольского парка на территории муниципального образования городской округ Керчь выделено 5 000 000 рублей из местного бюджета. Заказчиком закупки является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Керчи. Дата проведения аукциона в электронной форме назначена на 18 февраля.

Информацию журналистам КерчьИНФО подтвердил начальник управления ЖКХ Вячеслав КАРПОВ:

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«5 000 000 рублей из местного бюджета запланированы на недоработки. На территории парка местами не хватает парковочных карманов, нужно расширить одну из дорожек с левой стороны у спортивной площадки».

Также управитель отметил, что сейчас идут работы по созданию небольшой фигуры Крымского моста, водопада, фонтана, которые будут в дальнейшем украшать Комсомольский парк. А до 1 марта городу выделят денежные средства из федерального бюджета для проведения закупки реконструкции всего парка.