Второй проект «2 месяца жизни с НИМФЕЕЙ»

Друзья! У нас к вам уникальное предложение по Преображению и Трансфомации — второй проект «2 месяца жизни с НИМФЕЕЙ»

Проект уникален тем, что его база — это абонемент на услуги красоты

Плюс сопутствующие услуги других специалистов города: стрижки, окрашивания, мастер -классы Обучение макияжу и прическам для личного пользования (от Ольги Артамоновой, Араксии Погосян, Дарьи Коротковой), обертывания, образы для фотосессии, уходовые программы для волос

Также в подарок всем участницам будут на выбор (можно и все сразу):

Тренировки в тренажерном зале Go Sport

Танцы в DanceHall

Стретчинг в студии «Золотой Лотос»

Групповые встречи с психологами

Психологические трансформационные игры

Бизнес-тренинги

Обучение ведению соцсетей

Подарки уходовой домашней косметики

Как бонусы: индивидуальные консультации с психологом, работа с сексологом, приём у стоматолога, фотосессия и подарки от магазина одежды Zetta и тд

И есть возможность получить супер-приз: поездку от Вероника Тур, ювелирное украшение от ювелирной мастерской «КАРАТ», билет на психологический уикенд Арт-пикник и многое другое!

Для участия в проекте нужно подать заявку на участие (ваши ФИО, возраст, место работы, семейное положение, дети, хобби, цель участия в проекте, почему мы должны выбрать именно вас?), при выборе и утверждении вашей кандидатуры билет участия в проекте составляет 15 000 руб за 2 месяца, без каких-либо доплат. Процедуры в НИМФЕЕ вы получаете более, чем на 150 000 руб плюс услуги и подарки от партнеров. Подробнее с проектом можно ознакомиться в нашей группе:

https://vk.com/kerch_kosmetologia

Заявки принимаем до 27 октября, количество мест ограничено! Это мечта каждой девушки и она может стать Твоей реальностью

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