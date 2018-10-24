Друзья! У нас к вам уникальное предложение по Преображению и Трансфомации — второй проект «2 месяца жизни с НИМФЕЕЙ»
Проект уникален тем, что его база — это абонемент на услуги красоты
Плюс сопутствующие услуги других специалистов города: стрижки, окрашивания, мастер -классы Обучение макияжу и прическам для личного пользования (от Ольги Артамоновой, Араксии Погосян, Дарьи Коротковой), обертывания, образы для фотосессии, уходовые программы для волос
Также в подарок всем участницам будут на выбор (можно и все сразу):
Тренировки в тренажерном зале Go Sport
Танцы в DanceHall
Стретчинг в студии «Золотой Лотос»
Групповые встречи с психологами
Психологические трансформационные игры
Бизнес-тренинги
Обучение ведению соцсетей
Подарки уходовой домашней косметики
Как бонусы: индивидуальные консультации с психологом, работа с сексологом, приём у стоматолога, фотосессия и подарки от магазина одежды Zetta и тд
И есть возможность получить супер-приз: поездку от Вероника Тур, ювелирное украшение от ювелирной мастерской «КАРАТ», билет на психологический уикенд Арт-пикник и многое другое!
Для участия в проекте нужно подать заявку на участие (ваши ФИО, возраст, место работы, семейное положение, дети, хобби, цель участия в проекте, почему мы должны выбрать именно вас?), при выборе и утверждении вашей кандидатуры билет участия в проекте составляет 15 000 руб за 2 месяца, без каких-либо доплат. Процедуры в НИМФЕЕ вы получаете более, чем на 150 000 руб плюс услуги и подарки от партнеров. Подробнее с проектом можно ознакомиться в нашей группе:
https://vk.com/kerch_kosmetologia
Заявки принимаем до 27 октября, количество мест ограничено! Это мечта каждой девушки и она может стать Твоей реальностью