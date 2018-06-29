Ввод в эксплуатацию ЖД части Крымского моста увеличит перевалку грузов

Введение железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, которое ожидается в 2019 году, более, чем вдвое, увеличит объем перевозки грузов между полуостровом и остальной Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора ФГУП «Крымская железная дорога» Алексея ГЛАДИЛИНА.

По его словам, сейчас грузовое железнодорожное сообщение осуществляется, в основном, внутри Крыма. Это происходит из-за частых перерывов в работе Керченской паромной переправы из-за непогоды.

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Также тарифы перевозки вагонов по переправе весьма значительны. Алексей ГЛАДИЛИН привел пример, что стоимость перевозки одного грузового вагона из крымского города Красноперекопск на Кубань (при общей протяженности пути чуть более 300 км) составляет 64 тыс. рублей, из которых около 42 тыс. рублей — стоимость перевозки через переправу.

«Конечно, это невыгодно. Будет железнодорожное сообщение по мосту — все будет по-другому, стоимость перевозки снизится, соответственно, и стоимость товаров тоже, потенциал нашей железной дороги, который используется лишь на 30%, будет полностью востребован» — подчеркнул он.

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