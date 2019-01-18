Выбор экипировки для катания на сноуборде

Для надежной защиты человека от ветра, холода, падений и ударов используется одежда для сноуборда, изготовленная из особых материалов. Специальная экипировка способствует сохранению тепла при низкой температуре воздуха и не сковывает движения при резких маневрах. Это дает возможность в полной мере наслаждаться катанием со склонов, получать удовольствие и улучшать свои навыки. Однако чтобы правильно подобрать горнолыжную одежду следует знать, на что обращать внимание, поскольку сегодня в магазинах представлен широкий выбор моделей.

Принцип подбора подходящей одежды

Сегодня горный спорт стал чрезвычайно популярен, поскольку катание на доске дает ощущение полной свободы и способствует активному отдыху. С целью обеспечения безопасности на снегу человек должен выбирать нужную одежду, которая отличается:

Легким весом

Стойкостью к износу

Многослойным составом

Широким покроем

Как мужской, так и женский костюм должны обеспечивать защиту от низкой температуры воздуха и ударов о лед. Вместе с тем такая одежда должна эффективно впитывать влагу с поверхности кожи, поглощая частички пота, не допуская тем самым дискомфорта или переохлаждения организма. Главный принцип одежды человека, собирающегося кататься на сноуборде – многослойность, которая обеспечивает самую эффективную защиту.

Какие слои одевает сноубордист

Любая одежда для сноуборда состоит из 3-х главных слоев: термобелье, утеплитель и мембрана. Термобелье изготавливается из синтетических материалов (полиэстера PES и полипропилена), главная задача которого — впитывать в себя влаги и не допускать тем самым переохлаждения организма. В состав ткани нередко входит лайкра и спандекс, которые обеспечивают лучшее прилегание к телу спортсмена.

Второй слой – утеплитель, целью которого является сбережение драгоценного тепла, а также способность пропускать через себя лишнюю влагу для последующего испарения. Лучший вариант — флисовые кофты, худи и толстовки, при выборе которых обязательно обращают внимание на маркировку: polartec либо fleece. Третий слой – мембрана, которая препятствует проникновению влаги снаружи вовнутрь и наоборот, обеспечивая тем самым надежную защиту.

Верхняя одежда для катания на доске

Сноубордическая одежда обязательно включает в себя такой элемент как куртка свободного кроя из мембранных материалов. Она должна иметь капюшон, манжеты в районе пояса запястий, обработанные швы для защиты от влаги и вентиляционные разделы. Отдавать предпочтение следует моделям с множеством карманов, которые застегиваются на молнию, что позволяет держать в сохранности ценные вещи.

Наряду с обувью (теплой и непромокаемой), очками и перчатками одежда для сноуборда также состоит из штанов, коллекция которых включает в себя разные модели. При выборе брюк лучше покупать варианты с утеплителями на коленях и тазовой области, карманами на молниевой застежке, петлей для ремня и внутренними манжетами по типу «колокол». Они хорошо препятствуют проникновению вовнутрь снега, что имеет важное значение при скоростном спуске на сноуборде.

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