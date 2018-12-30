Выбор керчан: лучшая автомойка 2018 года

Выбор керчан: лучшая автомойка 2018 года

Чистота — залог здоровья! Даже для наших верных «железных коней» эта вечная истина работает. Сколько автомобилистов живет в Керчи? А у некоторых есть даже не один автомобиль. Ежедневно тысячи машин заполняют дороги, становясь частью внешнего вида и экологии города, поэтому так важно держать их в чистоте и регулярно посещать автомойку!

Целую неделю наши читатели в соцсетях предлагали своих кандидатов в номинацию «Лучшая автомойка Керчи 2018 года». Теперь настало время для голосования на сайте КерчьИНФО! Лишь трое номинантов станут победителями, получат почетные звания конкурса, признание керчан и особый отличительный знак! Голосование завершится 20 января 2019 года.

«Выбор керчан» — это:

— честное голосование самих керчан;
— никаких денежных взносов за попадание в предварительное голосование или призовую тройку;
— прозрачность голосования и простые правила.

Внимание! Любые «накрутки» будут аннулированы, а участник дисквалифицирован!

Выбор керчан: лучшая автомойка 2018 года

  • Мега
    Мега
    0
    голосов
  • Мой сам
    Мой сам
    0
    голосов
  • Елена
    Елена
    0
    голосов
  • Марафет
    Марафет
    0
    голосов
  • АвтоБаня
    АвтоБаня
    0
    голосов
  • Керчь-Автобам
    Керчь-Автобам
    0
    голосов

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