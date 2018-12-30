Как часто вам приходится заказывать доставку еды? Причиной может стать нехватка времени на самостоятельное приготовление или же простое желание отдохнуть и вкусно покушать, не занимаясь кухонными хлопотами. В Керчи, несомненно, очень много достойных заведений, которые предоставляют услугу доставки. Это не только суши-бары и пиццерии, но и самые обычные кафе, где можно заказать даже борщ на дом!
Целую неделю наши читатели в соцсетях предлагали своих кандидатов в номинацию «Лучшая доставка еды Керчи 2018 года». Теперь настало время для голосования на сайте Керчь ИНФО! Лишь трое номинантов станут победителями, получат почетные звания конкурса, признание керчан и особый отличительный знак! Голосование завершится 20 января 2019 года.
«Выбор керчан» — это:
— честное голосование самих керчан;
— никаких денежных взносов за попадание в предварительное голосование или призовую тройку;
— прозрачность голосования и простые правила.
Внимание! Любые «накрутки» будут аннулированы, а участник дисквалифицирован!
Выбор керчан: лучшая доставка еды 2018 года
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Фарфор1голосов
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Вкус жизни0голосов
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Вкусно ем1голосов
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Сушерия0голосов
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Кабуто0голосов
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Бергамо0голосов
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Папа-Пицца2голосов