Выбор керчан: лучшая доставка еды 2018 года

Как часто вам приходится заказывать доставку еды? Причиной может стать нехватка времени на самостоятельное приготовление или же простое желание отдохнуть и вкусно покушать, не занимаясь кухонными хлопотами. В Керчи, несомненно, очень много достойных заведений, которые предоставляют услугу доставки. Это не только суши-бары и пиццерии, но и самые обычные кафе, где можно заказать даже борщ на дом!

Целую неделю наши читатели в соцсетях предлагали своих кандидатов в номинацию «Лучшая доставка еды Керчи 2018 года». Теперь настало время для голосования на сайте Керчь ИНФО! Лишь трое номинантов станут победителями, получат почетные звания конкурса, признание керчан и особый отличительный знак! Голосование завершится 20 января 2019 года.

«Выбор керчан» — это:

— честное голосование самих керчан;

— никаких денежных взносов за попадание в предварительное голосование или призовую тройку;

— прозрачность голосования и простые правила.

Внимание! Любые «накрутки» будут аннулированы, а участник дисквалифицирован!

Выбор керчан: лучшая доставка еды 2018 года

Фарфор 1 голосов

Вкус жизни 0 голосов

Вкусно ем 1 голосов

Сушерия 0 голосов

Кабуто 0 голосов

Бергамо 0 голосов

Папа-Пицца 2 голосов