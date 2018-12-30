Выбор керчан: лучшая строительная фирма 2018 года

Построить свой собственный дом в Керчи – это мечта для многих! Но разве это можно сделать самостоятельно? Здесь на помощь приходят специальные строительные фирмы, которые, кстати, занимаются не только стройкой, но и капитальными ремонтами, отделкой, перепланировкой и многим-многим другим.

Целую неделю наши читатели в соцсетях предлагали своих кандидатов в номинацию «Лучшая строительная фирма Керчи 2018 года». Теперь настало время для голосования на сайте Керчь ИНФО! Лишь трое номинантов станут победителями, получат почетные звания конкурса, признание керчан и особый отличительный знак! Голосование завершится 20 января 2019 года.

«Выбор керчан» — это:

— честное голосование самих керчан;

— никаких денежных взносов за попадание в предварительное голосование или призовую тройку;

— прозрачность голосования и простые правила.

Внимание! Любые «накрутки» будут аннулированы, а участник дисквалифицирован!

Выбор керчан: лучшая строительная фирма 2018 года

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