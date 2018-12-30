Выбор керчан: лучшее агенство недвижимости 2018 года

В последнее время вопрос жилья в Керчи стал особенно актуален. После начала строительства Крымского моста в город начали переезжать новые люди, покупая или арендуя квартиры и дома. Но как правильно выбрать район и дом в незнакомом городе? Какие документы необходимы для успешной сделки? Или как найти хороших квартирантов? Со всеми этими вопросами могут разобраться профессиональные агенства недвижимости.
Целую неделю наши читатели в соцсетях предлагали своих кандидатов в номинацию «Лучшее агенство недвижимости Керчи 2018 года». Теперь настало время для голосования на сайте Керчь ИНФО! Лишь трое номинантов станут победителями, получат почетные звания конкурса, признание керчан и особый отличительный знак! Голосование завершится 20 января 2019 года.
«Выбор керчан» — это:
— честное голосование самих керчан;
— никаких денежных взносов за попадание в предварительное голосование или призовую тройку;
— прозрачность голосования и простые правила.
Внимание! Любые «накрутки» будут аннулированы, а участник дисквалифицирован!
Выбор керчан: лучшее агентство недвижимости 2018 года
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Виват0голосов
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Микаса1голосов
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Милый дом0голосов
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Столица0голосов
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Городок0голосов
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ОкРиэлтр0голосов
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Атланта1голосов
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Керчь-Инвест0голосов
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Агентство Лоскутовой0голосов