Выбор керчан: лучшее агенство недвижимости 2018 года

В последнее время вопрос жилья в Керчи стал особенно актуален. После начала строительства Крымского моста в город начали переезжать новые люди, покупая или арендуя квартиры и дома. Но как правильно выбрать район и дом в незнакомом городе? Какие документы необходимы для успешной сделки? Или как найти хороших квартирантов? Со всеми этими вопросами могут разобраться профессиональные агенства недвижимости.

Целую неделю наши читатели в соцсетях предлагали своих кандидатов в номинацию «Лучшее агенство недвижимости Керчи 2018 года». Теперь настало время для голосования на сайте Керчь ИНФО! Лишь трое номинантов станут победителями, получат почетные звания конкурса, признание керчан и особый отличительный знак! Голосование завершится 20 января 2019 года.

«Выбор керчан» — это:

— честное голосование самих керчан;

— никаких денежных взносов за попадание в предварительное голосование или призовую тройку;

— прозрачность голосования и простые правила.

Внимание! Любые «накрутки» будут аннулированы, а участник дисквалифицирован!

Выбор керчан: лучшее агентство недвижимости 2018 года

Виват 0 голосов

Микаса 1 голосов

Милый дом 0 голосов

Столица 0 голосов

Городок 0 голосов

ОкРиэлтр 0 голосов

Атланта 1 голосов

Керчь-Инвест 0 голосов

Агентство Лоскутовой 0 голосов