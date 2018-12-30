Выбор керчан: лучшее агенство недвижимости 2018 года

Выбор керчан: лучшее агенство недвижимости 2018 года

В последнее время вопрос жилья в Керчи стал особенно актуален. После начала строительства Крымского моста в город начали переезжать новые люди, покупая или арендуя квартиры и дома. Но как правильно выбрать район и дом в незнакомом городе? Какие документы необходимы для успешной сделки? Или как найти хороших квартирантов? Со всеми этими вопросами могут разобраться профессиональные агенства недвижимости.

Целую неделю наши читатели в соцсетях предлагали своих кандидатов в номинацию «Лучшее агенство недвижимости Керчи 2018 года». Теперь настало время для голосования на сайте Керчь ИНФО! Лишь трое номинантов станут победителями, получат почетные звания конкурса, признание керчан и особый отличительный знак! Голосование завершится 20 января 2019 года.

«Выбор керчан» — это:

— честное голосование самих керчан;
— никаких денежных взносов за попадание в предварительное голосование или призовую тройку;
— прозрачность голосования и простые правила.

Внимание! Любые «накрутки» будут аннулированы, а участник дисквалифицирован!

Выбор керчан: лучшее агентство недвижимости 2018 года

  • Виват
    Виват
    0
    голосов
  • Микаса
    Микаса
    1
    голосов
  • Милый дом
    Милый дом
    0
    голосов
  • Столица
    Столица
    0
    голосов
  • Городок
    Городок
    0
    голосов
  • ОкРиэлтр
    ОкРиэлтр
    0
    голосов
  • Атланта
    Атланта
    1
    голосов
  • Керчь-Инвест
    Керчь-Инвест
    0
    голосов
  • Агентство Лоскутовой
    Агентство Лоскутовой
    0
    голосов

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