Выбор керчан: лучшее кафе 2018 года

Выбор керчан: лучшее кафе 2018 года

С переходом Крыма в состав России, в Керчи начал стремительно развиваться ресторанный бизнес, подводя городские кафе под общепринятые нормы сервиса и обслуживания. К тому же, открылось много новых заведений, который уже успели полюбиться многим керчанам и гостям города. Приятно провести вечер, отметить День рождения, заказать бизнес-ланч или просто заскочить на чашечку кофе – где же в Керчи лучше всего это делать?

Целую неделю наши читатели в соцсетях предлагали своих кандидатов в номинацию «Лучшее кафе Керчи 2018 года». Теперь настало время для голосования на сайте Керчь ИНФО! Лишь трое номинантов станут победителями, получат почетные звания конкурса, признание керчан и особый отличительный знак! Голосование завершится 20 января 2019 года.

«Выбор керчан» — это:

— честное голосование самих керчан;
— никаких денежных взносов за попадание в предварительное голосование или призовую тройку;
— прозрачность голосования и простые правила.

Внимание! Любые «накрутки» будут аннулированы, а участник дисквалифицирован!

Выбор керчан: лучшее кафе 2018 года

  • Гриль-бар INKI
    Гриль-бар INKI
    3
    голосов
  • Камелот
    Камелот
    0
    голосов
  • Black bird
    Black bird
    0
    голосов
  • Bon Appetit
    Bon Appetit
    0
    голосов
  • Вкус жизни
    Вкус жизни
    0
    голосов
  • Кофеёк
    Кофеёк
    0
    голосов
  • Look bar
    Look bar
    0
    голосов
  • Cappucino
    Cappucino
    0
    голосов
  • 43/12
    43/12
    0
    голосов
  • Трюфель
    Трюфель
    0
    голосов
  • Сушерия
    Сушерия
    0
    голосов
  • Home
    Home
    0
    голосов
  • Веранда
    Веранда
    0
    голосов
  • Maximus
    Maximus
    0
    голосов
  • Премьера
    Премьера
    0
    голосов
  • Блинная
    Блинная
    0
    голосов

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