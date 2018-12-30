Выбор керчан: лучшее кафе 2018 года

С переходом Крыма в состав России, в Керчи начал стремительно развиваться ресторанный бизнес, подводя городские кафе под общепринятые нормы сервиса и обслуживания. К тому же, открылось много новых заведений, который уже успели полюбиться многим керчанам и гостям города. Приятно провести вечер, отметить День рождения, заказать бизнес-ланч или просто заскочить на чашечку кофе – где же в Керчи лучше всего это делать?

Целую неделю наши читатели в соцсетях предлагали своих кандидатов в номинацию «Лучшее кафе Керчи 2018 года». Теперь настало время для голосования на сайте Керчь ИНФО! Лишь трое номинантов станут победителями, получат почетные звания конкурса, признание керчан и особый отличительный знак! Голосование завершится 20 января 2019 года.

«Выбор керчан» — это:

— честное голосование самих керчан;

— никаких денежных взносов за попадание в предварительное голосование или призовую тройку;

— прозрачность голосования и простые правила.

Внимание! Любые «накрутки» будут аннулированы, а участник дисквалифицирован!

Выбор керчан: лучшее кафе 2018 года

Гриль-бар INKI 3 голосов

Камелот 0 голосов

Black bird 0 голосов

Bon Appetit 0 голосов

Вкус жизни 0 голосов

Кофеёк 0 голосов

Look bar 0 голосов

Cappucino 0 голосов

43/12 0 голосов

Трюфель 0 голосов

Сушерия 0 голосов

Home 0 голосов

Веранда 0 голосов

Maximus 0 голосов

Премьера 0 голосов

Блинная 0 голосов