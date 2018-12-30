С переходом Крыма в состав России, в Керчи начал стремительно развиваться ресторанный бизнес, подводя городские кафе под общепринятые нормы сервиса и обслуживания. К тому же, открылось много новых заведений, который уже успели полюбиться многим керчанам и гостям города. Приятно провести вечер, отметить День рождения, заказать бизнес-ланч или просто заскочить на чашечку кофе – где же в Керчи лучше всего это делать?
Целую неделю наши читатели в соцсетях предлагали своих кандидатов в номинацию «Лучшее кафе Керчи 2018 года». Теперь настало время для голосования на сайте Керчь ИНФО! Лишь трое номинантов станут победителями, получат почетные звания конкурса, признание керчан и особый отличительный знак! Голосование завершится 20 января 2019 года.
«Выбор керчан» — это:
— честное голосование самих керчан;
— никаких денежных взносов за попадание в предварительное голосование или призовую тройку;
— прозрачность голосования и простые правила.
Внимание! Любые «накрутки» будут аннулированы, а участник дисквалифицирован!
Выбор керчан: лучшее кафе 2018 года
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Гриль-бар INKI3голосов
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Камелот0голосов
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Black bird0голосов
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Bon Appetit0голосов
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Вкус жизни0голосов
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Кофеёк0голосов
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Look bar0голосов
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Cappucino0голосов
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43/120голосов
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Трюфель0голосов
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Сушерия0голосов
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Home0голосов
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Веранда0голосов
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Maximus0голосов
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Премьера0голосов
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Блинная0голосов