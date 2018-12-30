В дождь, снег, шторм, ночью, ранним утром и поздней ночью, когда мы далеко уезжаем или возвращаемся в родной город – всегда под рукой номер нашего любимого такси. От чего обычно зависит выбор службы такси? Это скорость подачи машины, вежливые и честные операторы, профессионализм водителей и состояние самих автомобилей. В Керчи можно насчитать с десяток различных служб, и керчане наверняка уже успели сравнить качество их работы.
Целую неделю наши читатели в соцсетях предлагали своих кандидатов в номинацию «Лучшее такси Керчи 2018 года». Теперь настало время для голосования на сайте Керчь ИНФО! Лишь трое номинантов станут победителями, получат почетные звания конкурса, признание керчан и особый отличительный знак! Голосование завершится 20 января 2019 года.
«Выбор керчан» — это:
— честное голосование самих керчан;
— никаких денежных взносов за попадание в предварительное голосование или призовую тройку;
— прозрачность голосования и простые правила.
Внимание! Любые «накрутки» будут аннулированы, а участник дисквалифицирован!
Выбор керчан: лучшее такси 2018 года
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Up taxi2голосов
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Максим1голосов
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Инфинити0голосов
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Эконом Такси0голосов