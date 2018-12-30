Выбор керчан: лучшее туристическое агенство 2018 года

Что такое туристическое агенство? Для керчан – это место, где можно купить заветный билет в сказочный отпуск, отправиться в интересное путешествие и отдохнуть в другой стране или другом городе России. Для Керчи же турагенства также интересны тем, что проводят экскурсии по историческим памятникам, привлекают туристов и рассказывают историю нашего славного и древнего города.

Целую неделю наши читатели в соцсетях предлагали своих кандидатов в номинацию «Лучшее туристическое агенство Керчи 2018 года». Теперь настало время для голосования на сайте Керчь ИНФО! Лишь трое номинантов станут победителями, получат почетные звания конкурса, признание керчан и особый отличительный знак! Голосование завершится 20 января 2019 года.

«Выбор керчан» — это:

— честное голосование самих керчан;

— никаких денежных взносов за попадание в предварительное голосование или призовую тройку;

— прозрачность голосования и простые правила.

Внимание! Любые «накрутки» будут аннулированы, а участник дисквалифицирован!

Выбор керчан: лучшее туристическое агентство 2018 года

Пегас 0 голосов

Турист вем 1 голосов

Архонт 91 0 голосов

Релакс 0 голосов

Феерия Тревел 0 голосов

Алекс-Керчь-Тур 0 голосов

Турагнетство Валентины Фоменко 0 голосов

Вероника 0 голосов