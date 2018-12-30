Выбор керчан: лучшее туристическое агенство 2018 года

Выбор керчан: лучшее туристическое агенство 2018 года

Что такое туристическое агенство? Для керчан – это место, где можно купить заветный билет в сказочный отпуск, отправиться в интересное путешествие и отдохнуть в другой стране или другом городе России. Для Керчи же турагенства также интересны тем, что проводят экскурсии по историческим памятникам, привлекают туристов и рассказывают историю нашего славного и древнего города.

Целую неделю наши читатели в соцсетях предлагали своих кандидатов в номинацию «Лучшее туристическое агенство Керчи 2018 года». Теперь настало время для голосования на сайте Керчь ИНФО! Лишь трое номинантов станут победителями, получат почетные звания конкурса, признание керчан и особый отличительный знак! Голосование завершится 20 января 2019 года.

«Выбор керчан» — это:

— честное голосование самих керчан;
— никаких денежных взносов за попадание в предварительное голосование или призовую тройку;
— прозрачность голосования и простые правила.

Внимание! Любые «накрутки» будут аннулированы, а участник дисквалифицирован!

Выбор керчан: лучшее туристическое агентство 2018 года

  • Пегас
    Пегас
    0
    голосов
  • Турист вем
    Турист вем
    1
    голосов
  • Архонт 91
    Архонт 91
    0
    голосов
  • Релакс
    Релакс
    0
    голосов
  • Феерия Тревел
    Феерия Тревел
    0
    голосов
  • Алекс-Керчь-Тур
    Алекс-Керчь-Тур
    0
    голосов
  • Турагнетство Валентины Фоменко
    Турагнетство Валентины Фоменко
    0
    голосов
  • Вероника
    Вероника
    0
    голосов

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