Выбор керчан: лучшее туристическое агенство 2018 года

Что такое туристическое агенство? Для керчан – это место, где можно купить заветный билет в сказочный отпуск, отправиться в интересное путешествие и отдохнуть в другой стране или другом городе России. Для Керчи же турагенства также интересны тем, что проводят экскурсии по историческим памятникам, привлекают туристов и рассказывают историю нашего славного и древнего города.
Целую неделю наши читатели в соцсетях предлагали своих кандидатов в номинацию «Лучшее туристическое агенство Керчи 2018 года». Теперь настало время для голосования на сайте Керчь ИНФО! Лишь трое номинантов станут победителями, получат почетные звания конкурса, признание керчан и особый отличительный знак! Голосование завершится 20 января 2019 года.
«Выбор керчан» — это:
— честное голосование самих керчан;
— никаких денежных взносов за попадание в предварительное голосование или призовую тройку;
— прозрачность голосования и простые правила.
Внимание! Любые «накрутки» будут аннулированы, а участник дисквалифицирован!
Выбор керчан: лучшее туристическое агентство 2018 года
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Пегас0голосов
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Турист вем1голосов
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Архонт 910голосов
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Релакс0голосов
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Феерия Тревел0голосов
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Алекс-Керчь-Тур0голосов
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Турагнетство Валентины Фоменко0голосов
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Вероника0голосов