Что такое детский центр? Это, прежде всего, место, где ребенок может развиваться, играть и с интересом проводить время со своими сверстниками без вмешательства родителей. Очень важно, чтобы такой центр соответствовал всем правилам, ну и, конечно, чтобы у детей возникало желание возвращаться туда снова и снова.
Целую неделю наши читатели в соцсетях предлагали своих кандидатов в номинацию «Лучший детский центр Керчи 2018 года». Теперь настало время для голосования на сайте Керчь ИНФО! Лишь трое номинантов станут победителями, получат почетные звания конкурса, признание керчан и особый отличительный знак! Голосование завершится 20 января 2019 года.
«Выбор керчан» — это:
— честное голосование самих керчан;
— никаких денежных взносов за попадание в предварительное голосование или призовую тройку;
— прозрачность голосования и простые правила.
Внимание! Любые «накрутки» будут аннулированы, а участник дисквалифицирован!
Выбор керчан: лучший детский центр 2018 года
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Умка0голосов
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Рыбка Долли0голосов
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Импульс0голосов
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