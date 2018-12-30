Выбор керчан: лучший фаст-фуд 2018 года

Выбор керчан: лучший фаст-фуд 2018 года

Как часто вам приходится бегать весь день по делам, забывая про полноценные приёмы пищи? В Керчи практически на каждом углу можно найти ларьки с фаст-фудом. Хоть, по мнению специалистов, это не самое полезное решение проблемы, но зато какое вкусное! А к радости гурманов, в нашем городе можно найти не только хот-доги, бургеры и шаурму, но и экзотические лакомства, а также пиццу, вкусную выпечку и даже полноценные и привычные нам первые, вторые и третьи блюда. Признавайтесь, где любите перекусить и выпить вкусный кофе?

Целую неделю наши читатели в соцсетях предлагали своих кандидатов в номинацию «Лучший фаст-фуд Керчи 2018 года». Теперь настало время для голосования на сайте Керчь ИНФО! Лишь трое номинантов станут победителями, получат почетные звания конкурса, признание керчан и особый отличительный знак! Голосование завершится 20 января 2019 года.

«Выбор керчан» — это:

— честное голосование самих керчан;
— никаких денежных взносов за попадание в предварительное голосование или призовую тройку;
— прозрачность голосования и простые правила.

Внимание! Любые «накрутки» будут аннулированы, а участник дисквалифицирован!

Выбор керчан: лучший фаст-фуд 2018 года

  • Чебурашка
    Чебурашка
    2
    голосов
  • Burger Broo
    Burger Broo
    0
    голосов
  • Pajar Burger
    Pajar Burger
    0
    голосов
  • MegaDunats
    MegaDunats
    0
    голосов
  • Mexicano
    Mexicano
    2
    голосов
  • Гудмен
    Гудмен
    0
    голосов
  • Папа гриль
    Папа гриль
    0
    голосов
  • Pizzburg City
    Pizzburg City
    0
    голосов
  • Автофуд
    Автофуд
    0
    голосов
  • Абдулла
    Абдулла
    1
    голосов

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