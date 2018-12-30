Как часто вам приходится бегать весь день по делам, забывая про полноценные приёмы пищи? В Керчи практически на каждом углу можно найти ларьки с фаст-фудом. Хоть, по мнению специалистов, это не самое полезное решение проблемы, но зато какое вкусное! А к радости гурманов, в нашем городе можно найти не только хот-доги, бургеры и шаурму, но и экзотические лакомства, а также пиццу, вкусную выпечку и даже полноценные и привычные нам первые, вторые и третьи блюда. Признавайтесь, где любите перекусить и выпить вкусный кофе?
Целую неделю наши читатели в соцсетях предлагали своих кандидатов в номинацию «Лучший фаст-фуд Керчи 2018 года». Теперь настало время для голосования на сайте Керчь ИНФО! Лишь трое номинантов станут победителями, получат почетные звания конкурса, признание керчан и особый отличительный знак! Голосование завершится 20 января 2019 года.
«Выбор керчан» — это:
— честное голосование самих керчан;
— никаких денежных взносов за попадание в предварительное голосование или призовую тройку;
— прозрачность голосования и простые правила.
Внимание! Любые «накрутки» будут аннулированы, а участник дисквалифицирован!
Выбор керчан: лучший фаст-фуд 2018 года
-
Чебурашка2голосов
-
Burger Broo0голосов
-
Pajar Burger0голосов
-
MegaDunats0голосов
-
Mexicano2голосов
-
Гудмен0голосов
-
Папа гриль0голосов
-
Pizzburg City0голосов
-
Автофуд0голосов
-
Абдулла1голосов