Как часто вы задумывались о том, чтобы заняться спортом? Сколько раз обещали начать бегать с понедельника? Если сложно себя заставить, отличным решением может стать абонемент в фитнес-клуб, которых, к счастью, в Керчи хватает. В спортклубе вам не только помогут подобрать программу тренировок, но и составят рацион питания для лучшего эффекта. Кроме того, в фитнес-клубах помимо обычного тренажерного зала бывают студии и секции разных видов спорта как для взрослых, так и для детей. А еще в фитнес-клубах часто тренируются профессиональные спортсмены, готовясь к важным соревнованиям, что может стать для вас дополнительным стимулом в работе над собой.
Целую неделю наши читатели в соцсетях предлагали своих кандидатов в номинацию «Лучший фитнес-клуб Керчи 2018 года». Теперь настало время для голосования на сайте Керчь ИНФО! Лишь трое номинантов станут победителями, получат почетные звания конкурса, признание керчан и особый отличительный знак! Голосование завершится 20 января 2019 года.
«Выбор керчан» — это:
— честное голосование самих керчан;
— никаких денежных взносов за попадание в предварительное голосование или призовую тройку;
— прозрачность голосования и простые правила.
Внимание! Любые «накрутки» будут аннулированы, а участник дисквалифицирован!
Выбор керчан: лучший фитнес-клуб 2018 года
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