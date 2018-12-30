В современном мире без интернета человеку придется очень непросто, это касается и нашего города. В Керчи успешно работает несколько интернет-провайдеров, среди которых есть как старожилы, так и новички. От выбора компании, которая будет подавать интернет в ваш дом, зависит стабильность соединения, скорость передачи данных и, конечно, сохранность вашей нервной системы.
Целую неделю наши читатели в соцсетях предлагали своих кандидатов в номинацию «Лучший интернет-провайдер Керчи 2018 года». Теперь настало время для голосования на сайте Керчь ИНФО! Лишь трое номинантов станут победителями, получат почетные звания конкурса, признание керчан и особый отличительный знак! Голосование завершится 20 января 2019 года.
«Выбор керчан» — это:
— честное голосование самих керчан;
— никаких денежных взносов за попадание в предварительное голосование или призовую тройку;
— прозрачность голосования и простые правила.
Внимание! Любые «накрутки» будут аннулированы, а участник дисквалифицирован!
Выбор керчан: лучший интернет-провайдер 2018 года
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