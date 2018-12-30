Новая мебель – это не только один из важнейших этапов в ремонте, но иногда и простая необходимость. Очень важно, чтобы мебель была качественной сборки, ведь от этого зависит то, как долго изделие прослужит своим хозяевам. Поход в магазин за новой мебелью – это всегда праздник, но иногда и повод для разногласий. Поэтому в хорошем мебельном магазине должен быть не только большой выбор и приятные цены, но и профессиональные консультанты, которые помогут правильно выбрать новый предмет интерьера и подскажут все нюансы ухода за изделием.
Целую неделю наши читатели в соцсетях предлагали своих кандидатов в номинацию «Лучший мебельный магазин Керчи 2018 года». Теперь настало время для голосования на сайте Керчь ИНФО! Лишь трое номинантов станут победителями, получат почетные звания конкурса, признание керчан и особый отличительный знак! Голосование завершится 20 января 2019 года.
«Выбор керчан» — это:
— честное голосование самих керчан;
— никаких денежных взносов за попадание в предварительное голосование или призовую тройку;
— прозрачность голосования и простые правила.
Внимание! Любые «накрутки» будут аннулированы, а участник дисквалифицирован!
Выбор керчан: лучший мебельный магазин 2018 года
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