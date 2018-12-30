Выбор керчан: лучший медицинский центр 2018 года

Здоровье – это самая важная составляющая полноценной жизни человека. К сожалению, государственные медучреждения в Керчи часто не способны обеспечить население качественными и своевременными услугами. В таких случаях мы обращаемся в частные медицинские центры, где быстро и профессионально помогают решить проблему, назначают лечение, проводят анализы и даже хирургические операции.

Целую неделю наши читатели в соцсетях предлагали своих кандидатов в номинацию «Лучший медицинский центр Керчи 2018 года». Теперь настало время для голосования на сайте Керчь ИНФО! Лишь трое номинантов станут победителями, получат почетные звания конкурса, признание керчан и особый отличительный знак! Голосование завершится 20 января 2019 года.

«Выбор керчан» — это:

— честное голосование самих керчан;

— никаких денежных взносов за попадание в предварительное голосование или призовую тройку;

— прозрачность голосования и простые правила.

Внимание! Любые «накрутки» будут аннулированы, а участник дисквалифицирован!

Выбор керчан: лучший медицинский центр 2018 года

Аквамедмарин 1 голосов

Центр коррекции зрения 1 голосов

Глобал Медик Групп 0 голосов

Элюз мед 0 голосов

ПРАЙМЕР 0 голосов

Салюс 0 голосов

Биомед-Сервис 0 голосов

Центр Здроровья 0 голосов