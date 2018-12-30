Здоровье – это самая важная составляющая полноценной жизни человека. К сожалению, государственные медучреждения в Керчи часто не способны обеспечить население качественными и своевременными услугами. В таких случаях мы обращаемся в частные медицинские центры, где быстро и профессионально помогают решить проблему, назначают лечение, проводят анализы и даже хирургические операции.
Целую неделю наши читатели в соцсетях предлагали своих кандидатов в номинацию «Лучший медицинский центр Керчи 2018 года». Теперь настало время для голосования на сайте Керчь ИНФО! Лишь трое номинантов станут победителями, получат почетные звания конкурса, признание керчан и особый отличительный знак! Голосование завершится 20 января 2019 года.
«Выбор керчан» — это:
— честное голосование самих керчан;
— никаких денежных взносов за попадание в предварительное голосование или призовую тройку;
— прозрачность голосования и простые правила.
Внимание! Любые «накрутки» будут аннулированы, а участник дисквалифицирован!
Выбор керчан: лучший медицинский центр 2018 года
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Аквамедмарин1голосов
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Центр коррекции зрения1голосов
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Глобал Медик Групп0голосов
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Элюз мед0голосов
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ПРАЙМЕР0голосов
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Салюс0голосов
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Биомед-Сервис0голосов
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Центр Здроровья0голосов