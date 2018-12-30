Выбор керчан: лучший салон красоты 2018 года

В ритме современной жизни часто просто невозможно самостоятельно следить за своим внешним видом. Для этого и работают салоны красоты, и, кстати, не только для женщин! В таких салонах можно получить как стандартные процедуры для волос, ногтей и кожи, так и многие другие косметологические услуги. Где же керчане предпочитают ухаживать за своей внешностью, нам только предстоит узнать.

Целую неделю наши читатели в соцсетях предлагали своих кандидатов в номинацию «Лучший салон красоты Керчи 2018 года». Теперь настало время для голосования на сайте Керчь ИНФО! Лишь трое номинантов станут победителями, получат почетные звания конкурса, признание керчан и особый отличительный знак! Голосование завершится 20 января 2019 года.

«Выбор керчан» — это:

— честное голосование самих керчан;

— никаких денежных взносов за попадание в предварительное голосование или призовую тройку;

— прозрачность голосования и простые правила.

Внимание! Любые «накрутки» будут аннулированы, а участник дисквалифицирован!

Выбор керчан: лучший салон красоты 2018 года

Сакура 0 голосов

Нимфея 0 голосов

Студия Полежаевой 0 голосов

Celebrity 0 голосов

Мидас 0 голосов

Цирюльня №12 0 голосов

Марафет 0 голосов

Lana Art 0 голосов

Париж 0 голосов

Валери 0 голосов

Фавори 0 голосов

Час красы 0 голосов

Мандарин 0 голосов

Салон красоты Натальи Бабкиной 0 голосов

Сирелис 0 голосов

MIRRA 0 голосов

Beauty Zone 0 голосов