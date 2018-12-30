В ритме современной жизни часто просто невозможно самостоятельно следить за своим внешним видом. Для этого и работают салоны красоты, и, кстати, не только для женщин! В таких салонах можно получить как стандартные процедуры для волос, ногтей и кожи, так и многие другие косметологические услуги. Где же керчане предпочитают ухаживать за своей внешностью, нам только предстоит узнать.
Целую неделю наши читатели в соцсетях предлагали своих кандидатов в номинацию «Лучший салон красоты Керчи 2018 года». Теперь настало время для голосования на сайте Керчь ИНФО! Лишь трое номинантов станут победителями, получат почетные звания конкурса, признание керчан и особый отличительный знак! Голосование завершится 20 января 2019 года.
«Выбор керчан» — это:
— честное голосование самих керчан;
— никаких денежных взносов за попадание в предварительное голосование или призовую тройку;
— прозрачность голосования и простые правила.
Внимание! Любые «накрутки» будут аннулированы, а участник дисквалифицирован!
Выбор керчан: лучший салон красоты 2018 года
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Сакура0голосов
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Нимфея0голосов
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Студия Полежаевой0голосов
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Celebrity0голосов
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Мидас0голосов
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Цирюльня №120голосов
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Марафет0голосов
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Lana Art0голосов
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Валери0голосов
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Фавори0голосов
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Час красы0голосов
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Мандарин0голосов
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Салон красоты Натальи Бабкиной0голосов
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MIRRA0голосов
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Beauty Zone0голосов