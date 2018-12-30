Выбор керчан: лучший салон красоты 2018 года

Выбор керчан: лучший салон красоты 2018 года

В ритме современной жизни часто просто невозможно самостоятельно следить за своим внешним видом. Для этого и работают салоны красоты, и, кстати, не только для женщин! В таких салонах можно получить как стандартные процедуры для волос, ногтей и кожи, так и многие другие косметологические услуги. Где же керчане предпочитают ухаживать за своей внешностью, нам только предстоит узнать.

Целую неделю наши читатели в соцсетях предлагали своих кандидатов в номинацию «Лучший салон красоты Керчи 2018 года». Теперь настало время для голосования на сайте Керчь ИНФО! Лишь трое номинантов станут победителями, получат почетные звания конкурса, признание керчан и особый отличительный знак! Голосование завершится 20 января 2019 года.

«Выбор керчан» — это:

— честное голосование самих керчан;
— никаких денежных взносов за попадание в предварительное голосование или призовую тройку;
— прозрачность голосования и простые правила.

Внимание! Любые «накрутки» будут аннулированы, а участник дисквалифицирован!

Выбор керчан: лучший салон красоты 2018 года

  • Сакура
    Сакура
    0
    голосов
  • Нимфея
    Нимфея
    0
    голосов
  • Студия Полежаевой
    Студия Полежаевой
    0
    голосов
  • Celebrity
    Celebrity
    0
    голосов
  • Мидас
    Мидас
    0
    голосов
  • Цирюльня №12
    Цирюльня №12
    0
    голосов
  • Марафет
    Марафет
    0
    голосов
  • Lana Art
    Lana Art
    0
    голосов
  • Париж
    Париж
    0
    голосов
  • Валери
    Валери
    0
    голосов
  • Фавори
    Фавори
    0
    голосов
  • Час красы
    Час красы
    0
    голосов
  • Мандарин
    Мандарин
    0
    голосов
  • Салон красоты Натальи Бабкиной
    Салон красоты Натальи Бабкиной
    0
    голосов
  • Сирелис
    Сирелис
    0
    голосов
  • MIRRA
    MIRRA
    0
    голосов
  • Beauty Zone
    Beauty Zone
    0
    голосов

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