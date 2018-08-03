Выбор мужского галстука

Неизменный, классический и один из самых востребованных мужских аксессуаров, который сопровождает практически любой деловой костюм – это галстук. Этот аксессуар всегда был показателем статуса и чувства вкуса, поэтому уже на протяжении длительной истории он не теряет свою актуальность. В интернет-магазине Mr.MORGAN вы сможете купить галстук https://mr-morgan.ru/galstuki/ и подобрать себе аксессуар как для важных и официальных мероприятий, так и для более неформальных случаев.

История развития галстуков

В древние времена никто и понятия не имел, что их традиции и особенности приобретут чисто эстетическую составляющую и будут пользоваться огромной популярностью в наши дни. Всем известно, что первые прототипы галстуков были у солдат Древнего Китая, Египта, Рима. В основном такие аксессуары имели только практическое значение. Они защищали шею от травм и холода.

Несколько столетий спустя, хорватские воины привлекут внимание своими нашейными платками интерес короля Парижа – Людовика, который питал повышенный интерес ко всему прекрасному и необычному. Из исторических фактов известно, что он поручил Франсуа Мишелю Ле Телье, министру обороны, доставить дюжину таких платков в гардероб его величества. И спустя короткое время мода на шейные аксессуары распространилась и в остальных странах.

Первоначальный вид галстука был несколько отличным от его современного представителя. Вначале это был жесткий, накрахмаленный, гофрированный воротник, который носился с камзолом, затем широкий воротник, который покрывал плечи. Уже ближе к 18 веку мужчины стали повязывать на шею простой длинный шарф. Количество узлов, которыми повязывали шарф, было очень много. На Руси галстуки приобрели популярность во время властвования Петра I.

Известный писатель Оноре де Бальзак даже написал книгу, в которой подробно рассказывал правила и тонкости ношения галстука. В начале 20 века ни один мужчина не мог позволить себе появится на формальном мероприятии без галстука. Этот аксессуар был обязательным условием делового этикета. Вплоть до окончания 20 века галстук видоизменялся и совершенствовался, приобретая те черты, которые так знакомы нам в современном мире.

Галстуки сегодня

Сегодня правильное ношения галстука – это целое искусство. Что бы выглядеть стильно и солидно, необходимо обращать внимание на самые мелкие детали: цвет аксессуара, длина, ширина, фасон, стиль. Благодаря большому разнообразию нашейных аксессуаров, галстук стал часто появляться в гардеробе любителей casual образа. Если правильно подобрать расцветку, то можно не просто дополнить свой стиль, но и продемонстрировать индивидуальность.

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