Выпадут ли в Крыму кислотные дожди?

В связи с экологически опасной ситуацией, развернувшейся на севере Крыма, жители полуострова обеспокоены погодными условиями в ближайшее время.

Дело в том, что с пятницы обещают сильные осадки, в связи с чем, некоторые крымчане высказали опасения насчет того, что из-за ситуации в Армянске могут выпасть кислотные дожди.

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На севере Крыма из-за вредных выбросов на металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок. Было установлено, что причиной выброса стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории завода «Титан» в Армянске. Об этом сообщают Риа Новости Крым.

Главное управление МЧС России по Республике Крым информирует жителей и гостей полуострова, что ситуация, сложившаяся в результате распространения химического вещества на севере Крыма, носит локальный характер и касается только города Армянск и близлежащих сел Красноперекопского района — Филатовки, Пятихатки, Перекопа, Волошино и Суворово.

Каждый день проводится мониторинг окружающей среды, а также информирование жителей Крыма о ситуации, развернувшейся на севере Крыма.

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С 31 августа по 6 сентября ежедневно проводится санитарная обработка водой автодорог, конструкций и зеленых насаждений в населённых пунктах, пострадавших от вредных выбросов, а также принимаются меры по снижению концентрации отходов производства на заводе «Титан».

«Дороги, по рекомендации Роспотребнадзора, мы обрабатываем только водой. Уже обработано более 500 км дорог, более 2500 м поверхностей. Полагаю, что данные мероприятия эффективны, мы продолжаем работать», — рассказали в МЧС.

Для ликвидации угрозы ЧС всего привлечено множество спецслужб и техники.

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