Выписанные из керченской больницы моряки уже в Стамбуле

Половина моряков, спасенных с горящих в районе Керченского пролива танкеров, находятся уже в Стамбуле. Их вчера выписали из керченской больницы. Об этом Крыминформу сообщил заместитель главы администрации Керчи Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ.

«Половина ребят уже в Стамбуле. Остальных сейчас отправляют, скоро будут дома», – сказал МЕЛЬГАЗИЕВ.

По его словам, сотрудники консульства занимаются оформлением всех необходимых документов, чтобы забрать тела погибших моряков.

«Телами занимаются. Где-то в понедельник-вторник отправят в Стамбул», – подчеркнул он.

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Напомним, что 21 января районе Керченского пролива во время нелегальной перевалки топлива с одного судна на другое произошел взрыв, а затем пожар.

22 января 12 спасенных членов экипажей горящих танкеров были доставлены в Керченскую больницу. Также в Керчь доставили тела погибших моряков. В настоящее время остается неизвестной судьба 10 членов экипажей. По факту произошедшего в Черном море российскими следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.