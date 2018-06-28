Выпускной в детском футбольном клубе «Океанчик»

В Керчи на стадионе имени 50-летия Октября прошел выпускной первого в Крыму детского футбольного клуба «Океанчик». Шестьдесят юных выпускников продемонстрировали свои умения и навыки, которые малыши приобрели за время учебы в клубе, получили подарки и призы.

Посмотреть на юных футболистов пришли не только родители маленьких спортсменов, но и жители города. Специально для всех присутствующих юные выпускники показали на практике, чему они научились за время, проведенное в «Океанчике».

По словам мамы одного из малышей, это выпускной стал праздником не только для детей, но и для всех, причастных к детскому футбольному клубу.

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«Сегодня большой праздник для нас всех! Мы с сынишкой пришли в «Океанчик» год назад. Тогда нам было 5 лет. Это действительно уникальный детский клуб! Замечательная программа обучения, отличные профессиональные тренеры. Наверное, самое главная особенность «Океанчика» — это то, что все занятия здесь проводят в форме игры, и малышам действительно это интересно! Вспоминаю первое занятие: дети счастливые прямо тянулись к педагогам».

Детский футбольный клуб «Океанчик» — это уникальный проект не только для Керчи, но и Крымского полуострова в целом

Руководитель и основатель клуба Татьяна БОГДЕЦКАЯ-АДАМЕНКО так прокомментировала этот футбольный праздник: «Тренерский состав ДФК «Океанчик» вложил в каждого ребенка частичку своего сердца и души, и всем нам очень грустно расставаться с юными спортсменами. Но это специфика нашей работы, и на смену выпускникам мы уже готовы принять новых воспитанников, которым мы будем дарить наши знания, внимания и любовь».

СПРАВКА КЕРЧЬИНФО:

Преимущества ДФК «Океанчик»:

1. Тренировки проходят на стадионе им. 50-лет «Октября»;

2. Тренера — профессионалы с успешным футбольным опытом;

3. Удобное время тренировок;

4. Современный инвентарь и экипировка;

5. Уникальные методики;

6. Индивидуальный подход к каждому ребенку;

7. Привитие воли к победе и навыков командной игры;

8. Гармоничное физическое развитие ребенка.

Численность группы 10 человек, что позволяет уделить максимум внимания каждому ребенку. Все малыши занимаются в группе своей возрастной категории. Занятия проходят два раза в неделю, длительностью 45 минит каждое.

ВАШИ ДЕТИ СТАНОВЯТСЯ ПОЛНОПРАВНЫМИ ЧЛЕНАМИ ФК «ОКЕАН» КЕРЧЬ

Контактный телефон +7 (978) 765-65-48

Выпускной в детском футбольном клубе «Океанчик»

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