Вышел документальный фильм о трассе «Таврида»

Недавно свет увидел новый документальный фильм о строящейся трассе «Таврида» Аркадия МАМОНТОВА с одноименным названием.

«Таврида» — новая строящаяся автомобильная дорога федерального значения Керчь — Симферополь — Севастополь по территории Крыма. Ее протяженность составит 250,75 километра и соединяется с Крымским мостом между Крымом и Кубанью.

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В фильме вам расскажут про историю крымских дорог еще с римского периода и про археологические экспедиции, которые проводятся на территории новой автодороги. И конечно же про то, на каком этапе находится строительство и какое значение оно имеет для полуострова.

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