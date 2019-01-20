Высокое дерево угрожает безопасности керчан

Вчера в социальных сетях появилось фото с изображением высокого дерева, находящегося возле Керченской городской больницы №1. Дело в том, что оно по каким-либо причинам сильно наклонилось — создаётся впечатление, что вот-вот упадет.

Заботливый гражданин выложил фото с целью предупреждения керчан о возможной опасности.

«Хочу обратить внимание людей, у которых путь-дорога лежит через Керченскую городскую больницу №1. Берегите себя и своих близких!» — отмечает керчанин.

Читайте: В Керчи приведут в порядок территории, прилегающие к остановкам

Фото сразу же вызвало бурю эмоций у остальных пользователей социальных сетей. Керчан крайне возмущает данная ситуация, особенно после недавнего происшествия, когда пожилая керчанка погибла вследствие падения на нее большой ветки с дерева.

Не удержались жители Керчи и от ироничных комментариев:

«Хорошо, что хоть травмпункт недалеко и морг через дорогу».

Фото взято из социальных сетей