Выводы после трагедии в Керчи: вооруженная охрана вместо бабушек (ВИДЕО)

Сергей АКСЕНОВ предложил оставить росгвардейцев на охране всех учреждений на постоянной основе.

Глава Республики отметил, что пока силовики останутся на постах во всех школах, садах и других образовательных учреждениях в Керчи.

«Росгвардия — это федеральный оган власти, поэтому все решения будут приняты на федеральном уровне. Я уже выступил с предложением, чтобы оставить такую охрану на постоянной основе. Но чтобы взять под охрану все школы Республики необходимо сделать доукомплектацию сотрудников Росгвардии», — отметил Сергей АКСЕНОВ.

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Отмечено, что в Керчи силовики остаются на постах, хотя внешней угрозы не существует. Это больше для уверенности в безопасности родителей воспитанников и учеников.

Также, глава Крыма поделился мнением, что услуги охраны в учреждениях не должны разыгрываться по 44 ФЗ через Госзакупки. На охране должны быть квалифицированные и вооруженные специалисты.

Крымские школы должны охранять специалисты

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