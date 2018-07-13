Вывоз мусора в Керчи станет интенсивнее

В Керчи решают проблемы с вывозом мусора.
Неоднократно керчане присылали жалобы на работу управляющих компаний относительно вывоза мусора. самым проблемным участком стал район Аршинцево.
После совещания главы администрации Керчи с представителями управляющих компаний было найдено решение данной проблемы. Об этом рассказывают журналисты керченского телевидения в новостном сюжете.
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Теперь вывоз мусора станет интенсивнее и будет строго учитываться.
Керчанам напоминают, что договор на вывоз мусора включает в себя вывоз только твердых бытовых отходов. Строительный мусор, собранная листва не относятся к данной категории. На такие случаи существует единоразовый договор, который можно составить с любой специализированной организацией.