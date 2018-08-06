Выходные на горпляже Керчи: лето, солнце, Крымский мост

Этим летом на керченских пляжах особенно людно — недавно открывшийся Крымский мост увеличил поток туристов в Крым в несколько раз. И, конечно же, Керчь не осталась в стороне, ведь только с наших пляжей открывается прекрасный вид и на море, и на знаменитую «стройку века», сенсацией прогремевшую по стране.

В прошедшие выходные на городском пляже собралось столько отдыхающих, сколько лично мы не видели здесь ни разу. Керчане и гости города наслаждались отличной погодой, жарким летним солнцем, теплым морем и, конечно же, возвышающимся над проливом Крымским мостом, ставшим отличным фоном для памятных фотографий.

Лето на горпляже: ФОТО

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