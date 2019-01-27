Взрыв газа в кафе под Саратовом: погиб мужчина

Вчера вечером в поселке Лысые Горы под Саратовом прогремел взрыв. Предварительной причиной взрыва является несоблюдение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.

В подсобке кафе «Рандеву» на праздновании юбилея одного из местных жителей по неустановленным пока причинам вследствие утечки взорвался газовый баллон, после чего начался пожар. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Саратовской области.

На данный момент известно, что в результате происшествия 22 гостям был причинен вред здоровью различной степени тяжести, 14 из них были госпитализированы. Один 60-летний мужчина скончался в больнице. По данным некоторых СМИ, он и был юбиляром.

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С родственниками пострадавших организованна работа психологов МЧС России по Саратовской области.

В настоящее время задержана женщина 1972 года рождения, арендующая помещение кафе без соответствующих документов. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.