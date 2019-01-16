Взрыв газа в жилом доме в Шахтах: погибло 5 человек

Поисковая операция завершена.

В результате взрыва бытового газа 14 января в городе Шахты Ростовской области погибло 5 человек. Сегодня извлекли тело последней жертвы. Это была девушка.

От взрыва в многоквартирном доме обрушились 4 квартиры на 8 и 9 этажах. 43 человека были эвакуированы. Двоих госпитализировали, в том числе ребенок 2017 года рождения.

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В МЧС сообщили — в ликвидации последствий ЧП были задействованы более 600 человек, 150 единиц техники, в том числе от МЧС — 280 специалистов и 65 единиц техники. В разборе завалов использовалась инженерная техника. «Всего демонтировано 18 плит и множественных фрагментов объемом около 476 куб. м.