Взрыв на военном складе в Украине: мнение эксперта

Управление по связям с общественностью ВС Украины сообщило, что на военном складе в Черниговской области произошел взрыв.

По данным Госслужбы по ЧС, эвакуированы около десяти тысяч человек. Развернут штаб ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. В радиусе 20 километров от места ЧП остановили движение поездов и автомобилей. Также закрыто воздушное пространство.

Кроме того, по всей территории области и вдоль границы с Россией ввели ограничительные меры.

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На место ЧП вылетел премьер-министр Владимир ГРОЙСМАН. Президент Украины Петр ПОРОШЕНКО вызвал силовиков для доклада по ситуации.

В эфире радио «Sputnik» эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий ОФИЦЕРОВ-БЕЛЬСКИЙ предположил, что этот взрыв может быть неслучайным.

«Взрывы и пожары на складах боеприпасов на Украине становятся все более частыми – настолько, что невольно задаешься вопросом: а действительно ли это не предумышленное событие? Часто бывает так, что подобные пожары и взрывы – это просто способ списать боеприпасы, которые до этого исчезли в неизвестном направлении. Это действительно беспокоит».

По словам эксперта, если эти частые пожары в Украине связаны с тем, что боеприпасов не хватает, то в этом случае, вполне вероятно, они ушли за границу, потому что в стране нет покупателя.

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