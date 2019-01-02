Трагедия в Магнитогорске: число погибших возросло до 16 человек

Сегодня — день траура.

Взрыв бытового газа прогремел в десятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса в городе Магнитогорске Челябинской области в ночь на 31 декабря. После этого обрушился один из подъездов с последнего по первый этаж, разрушены 26 квартир. На момент взрыва в доме находились примерно 120 человек. Об этом сообщает Риа Новости Крым.

По словам очевидцев, после взрыва были слышны крики и просьбы о помощи. Из-за раннего времени многие, кто оказался под руинами, еще спали. Также сообщается, что некоторые жители буквально выпрыгивали из окон, чтобы спастись. Пока неизвестно, сколько находится людей под завалами.

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По последней информации, число жертв трагедии возросло с 7 до 16.

«В настоящее время остается неизвестной судьба 32 человек», — добавили в агентстве.

Число погибших постоянно возрастает. Чем больше проходит времени с момента трагедии, тем меньше шансов, что под завалами остался кто-то живой. По ночам в Магнитогорске очень холодно, температура опускалась до -28°C, однако, несмотря на это, днем 1 января из-под завалов был вытащен живой 11-месячный младенец. Он пролежал под плитами более суток и остался жив. Врачи оценили его состояние как крайне тяжелое. Было принято решение эвакуировать его в Москву. В то же время в пресс-службе горадминистрации рассказали, что из-под завалов спасатели достали живого попугая.

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«Осталась стоять только одна из стен дома. Спасатели предупреждают об угрозе возможного обрушения еще одной части здания. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности».

2 января объявлено в Челябинской области днем траура. Он начался в полночь (22:00 по московскому времени). Возле дома, где произошел взрыв, проходит литургия, на которую собрались десятки горожан. Ранее на месте проведения богослужения был организован стихийный мемориал – сюда люди несут цветы и игрушки.

Команда КерчьИНФО вместе со своими читателями выражает соболезнования Магнитогорску.