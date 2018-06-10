Холодильная витрина – предлагаем товар оригинально и красиво

Ни один магазин или супермаркет не может обойтись без качественного торгового оборудования, которое не только в выгодном свете выставляет напоказ весь товар, но и сохраняет его пользу, свежесть, продлевает срок реализации. Никому не секрет, что один и тот же товар имеет разные сроки годности, в зависимости от того, при какой температуре он хранится. Для примера сливочное масло нужно продавать при температуре от 0 до –6 градусов. Если температура -6, то срок годности составляет 72 сутки, а вот при –1–2 оно может храниться не больше 30 дней. Если вы решили открыть свой небольшой бизнес, в виде магазина или торгового павильона, тогда просто обязаны купить холодильные конструкции, что будут в самом выгодном свете представлять весь товар. Самой распространенной моделью холодильного оборудования, является всем знакомая витрина.

Этот вид устройства можно устанавливать как в небольшом магазине, так и в огромных гипермаркетах, а их модификации и различные габариты позволяют слаживать разные конструкции. Здесь идеально будут чувствовать себя все товары и продукты питания, которым нужна прохладная температура. Так, в них можно продавать свежее мясо, рыбу, морепродукты, колбасу и колбасные изделия, молоко, творог, масло и другие молочные продукты. Без витрины все эти товары просто бы портились в жаре и вызывали расстройство желудка у покупателей. Согласитесь, что товар, который выставленный на продажу в витрине выглядит намного привлекательнее, чем в обычном холодильнике.

Стоит отметить, что холодильные витрины бывают разными и в зависимости от вида продукции, которую планируете продавать нужно, подбирать агрегат. Так в зависимости от температуры, витрины бывают среднетемпературные, низкотемпературные и универсальные. Так, среднетемпературные установки держат температуру в пределах –1 +8 градусов. В них прекрасно будут себя чувствовать свежие овощи и фрукты, различные сладости, кондитерские изделия, рыба и все, что требует охлаждения. Расставлять товар обязательно нужно аккуратно, не прислонять его к стенкам конструкции, и не слаживать, как попало.

Продукция должна лежать тонким слоем, ровно, чтобы холодный воздух мог свободно циркулировать по камере и одновременно охлаждать товар. Если изделие не оснащено специальными нагревательными тэнами, то обязательно нужно следить за состоянием стенок, чтобы снеговая шуба не превышала больше 3–4 мм. Нельзя допускать образование шубы, ведь она повышает температуру внутри камеры и приведет к порче товара. Современные изделия имеют тэны, которые предотвращают образование шубы и замерзание товара, что стоит возле стенок.

Другая разновидность витрины – это низкотемпературные агрегаты, которые поддерживают режим от 0 до –15 градусов. Здесь прекрасно будут храниться все замороженные товары: овощи, вареники, пельмени, фрукты, рыба, мясо, сливочное масло. Отдельную группу составляют кондитерские витрины, внутри которых всегда держится температура +3+8 градусов. Стоит отметить, что они предназначены для демонстрации покупателям тортов, кексов, запеканок, булочек, изделий с кремом и даже печенья. Кроме этого, хочется отметить специальную витрину для живой рыбы. Она называется «рыба на льду» и представлена в больших магазинах, где есть раздел с рыбой. На этой витрине много льда, а рыба покрыта им практически полностью. Такая выкладка морепродуктов позволяет сохранять свежесть товара и его пользу.

В зависимости от дизайна, витрины бывают открытого и закрытого типа. В небольших магазинах, где продавец предоставляет товар покупателям, используют закрытого типа. Также для продажи дорогих товаров, таких как икра. В супермаркетах с самообслуживанием устанавливают витрины открытого типа. В данном случае покупатель сам подходит к агрегату, выбирает тот товар, что ему больше всего понравился и забирает его себе в корзину. Так намного удобнее совершать покупки, ведь можно не просто выбрать лучшую продукцию, но и просмотреть сроки годности.

По конструкции витрины бывают горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные изделия занимают много места, но в них удобно реализовать мясные продукты, соленую рыбу, колбасные изделия и прочие товары. В таких устройствах можно продавать все, что требует особого температурного режима. А вот вертикальные агрегаты больше подходят к демонстрации напитков, таких как пиво, сладкая вода, соки, и другие алкогольные напитки. В последнее время популярными стали брендированные витрины, на которых нанесен логотип компании или название продукции. Таким способом проводится рекламная компания, ведь каждый покупатель обратит внимание на название бренда и запомнит его.

При выборе холодильной витрины особое внимание обращайте на глубину камеры. С одной стороны, чем она глубже, тем больше товара поместится. Но, большой слой продукции может препятствовать нормальной циркуляции воздуха. Больше информации вы найдете по адресу http://retail.promholod.com/katalog/camera.

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