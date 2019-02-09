Отменный вкус, идеальная подача, доступная цена – и всё это в формате food box!
Если у вас намечается семейный праздник или встреча с друзьями, а готовить еду совсем нет времени, мы сделаем всё за вас. Решение ЕСТЬ — просто, быстро, удобно — это все про наши food box!
Что такое Food-box и «с чем его едят»?
Однажды мы решили объединить отменный вкус, идеальную подачу, доступную цену и формат бокса. Так появился Food-box — новое аппетитное предложение в коробке. Food-box — это удобный, компактный, вкусный выбор, который удобно заказать на каждый день. Еды в боксе хватает на 2-12 человек. Хорошей и качественной еды должно быть много. Формат бокса очень удобный. Он идеально помещается на стандартном столе, оставляет место для тарелок, бокалов и фраже.
Внутри – пироги, закуски, бургеры, мясо, рыба.
Food-box решает главную «головную» боль всех, кто хочет быстро заказать и организовать фуршет или корпоратив. Просто сделайте заказ, а остальное сделаем мы: с доставкой на любые мероприятия.
Читайте:Как всё успеть? Решение ЕСТЬ — просто, быстро, удобно — это все про наши food box!
Куда можно заказать Food-box с готовой едой?
На обед, завтрак, бранч, ужин:
Домой. Организуем праздник для вас и второй половинки. А можно для целой семьи!
На работу. Накормим вас и ваших коллег лучшей едой в городе.
В дорогу:
В машину — Food-box удобный перекус в дороге на всю компанию.
Почему Food-box – это удобно?
• Не нужно мыть тарелки.
• Не нужно сервировать стол.
• Одного бокса хватает от 2 до 12 человек. Это поможет рассчитать количество и стоимость закусок на гостей.
Заходи уже сейчас на сайт vkysnoem.com.ru/fud-boks/ и выбирай: мясной, фуршетный, рыбный, барбекю, бургер food box, а может Сет из домашних пирогов?! И всего от 855 р.!
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Вкусно Ем
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