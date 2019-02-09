Хорошей и качественной еды должно быть много!

Отменный вкус, идеальная подача, доступная цена – и всё это в формате food box!

Если у вас намечается семейный праздник или встреча с друзьями, а готовить еду совсем нет времени, мы сделаем всё за вас. Решение ЕСТЬ — просто, быстро, удобно — это все про наши food box!

Что такое Food-box и «с чем его едят»?

Однажды мы решили объединить отменный вкус, идеальную подачу, доступную цену и формат бокса. Так появился Food-box — новое аппетитное предложение в коробке. Food-box — это удобный, компактный, вкусный выбор, который удобно заказать на каждый день. Еды в боксе хватает на 2-12 человек. Хорошей и качественной еды должно быть много. Формат бокса очень удобный. Он идеально помещается на стандартном столе, оставляет место для тарелок, бокалов и фраже.

Внутри – пироги, закуски, бургеры, мясо, рыба.

Food-box решает главную «головную» боль всех, кто хочет быстро заказать и организовать фуршет или корпоратив. Просто сделайте заказ, а остальное сделаем мы: с доставкой на любые мероприятия.

Читайте:Как всё успеть? Решение ЕСТЬ — просто, быстро, удобно — это все про наши food box!

Куда можно заказать Food-box с готовой едой?

На обед, завтрак, бранч, ужин:

Домой. Организуем праздник для вас и второй половинки. А можно для целой семьи!

На работу. Накормим вас и ваших коллег лучшей едой в городе.

В дорогу:

В машину — Food-box удобный перекус в дороге на всю компанию.

Почему Food-box – это удобно?

• Не нужно мыть тарелки.

• Не нужно сервировать стол.

• Одного бокса хватает от 2 до 12 человек. Это поможет рассчитать количество и стоимость закусок на гостей.

Заходи уже сейчас на сайт vkysnoem.com.ru/fud-boks/ и выбирай: мясной, фуршетный, рыбный, барбекю, бургер food box, а может Сет из домашних пирогов?! И всего от 855 р.!

Ищи нас:

Вкусно Ем

Доставка еды

Готовим вкусно, везем мобильно!

http://vkysnoem.com.ru.

https://vk.com/gorodset

https://www.facebook.com/GORODSET/

Единый телефон доставки +79780609222