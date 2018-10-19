Хронология ужасной трагедии в Керчи: история участника событий

Участник событий в Керченском политехническом колледже рассказал хронологию ужасной трагедии.
Один из сотрудников керченского колледжа, в котором произошло массовое убийство, рассказал журналистам КерчьИНФО свою историю. Во время трагедии молодой человек находился на работе и стал участником событий.
В обычный осенний день сотрудник колледжа пришёл на работу. Во время большой перемены он планировал зайти в столовую. В последний момент молодой человек передумал и направился к выходу. Выйдя из колледжа, он услышал сильный хлопок и крики девушек.
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«В столовой произошел взрыв. Я сразу же побежал внутрь. Не задумываясь, стал выносить пострадавших. У некоторых были оторваны руки и ноги».
Многие ребята, которые находились в момент взрыва рядом с парнем, ринулись выносить раненных.
На втором этаже послышались выстрелы.
Быстрее всех приехала полиция. К часу дня на территории колледжа присутствовали военные и сотрудники спецслужб.
Собеседник КерчьИНФО подтвердил, что Влад РОСЛЯКОВ, действительно, был необщительным, а также отметил, что видел его незадолго до происшествия.
«Буквально за десять минут до происшествия я видел РОСЛЯКОВА, мы даже поздоровались».
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Со слов молодого человека все студенты помогали выносить пострадавших. Даже те, кто был ранен не бросили товарищей в беде. Сегодня этих людей мы называем героями…