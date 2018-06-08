XXI век как он есть: керчане 4 года живут без воды (ВИДЕО)

Жители улицы Котовского отмечают очередную «годовщину». Для них это действительно «грустный праздник»: вот уже 4 года как керчане, живущие здесь, не видели в своих ванных и кухнях водопроводную воду.

В 2014 году дома по ул. Котовского остались без водоснабжения в связи с закрытием кирпичного завода, ранее обеспечивавшего водой весь район. А госпредприятие «Вода Крыма», которое, по идее, обязано организовать свободный доступ к воде всем горожанам, отказалось строить для керчан новый водоотвод в связи с дороговизной возведения и отдаленностью улицы.

Так, 24 керченских семьи, среди которых есть и одинокие матери с маленькими детьми, и пенсионеры, неспособные даже подняться с постели, остались без возможности умыться, помыть посуду, постирать вещи или хотя бы воспользоваться туалетом.

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Еще в 2016-ом депутаты горсовета пообещали жителям «обезвоженной» улицы расселить их из домов, официально признанных аварийными, однако на сегодняшний день не изменилось ровным счетом ничего. Дважды в неделю керчане встают в живую очередь за водой из бочки, любезно предоставленной водоканалом, набирают ее в пятилитровые бутылки и экономят каждую каплю до следующего привоза. При этом ни ГУП «Вода Крыма», ни чиновники, призванные защищать права и интересы граждан, никак не реагируют на ситуацию.

К сожалению, привыкнуть можно не ко всему, и жители улицы Котовского все еще верят, что однажды и на их улице будет праздник. И очень хотелось бы, чтобы это был День Нептуна. Но пока никто не в силах дать ответ, сколько еще может продолжаться подобный беспредел со стороны властей города. Мы будем следить за развитием событий и сообщать вам все новости о сложившейся ситуации.

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