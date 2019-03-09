«Я всегда готов прийти на помощь» — полицейские Керчи поздравили женщин

В честь празднования 8 Марта участковые керченской полиции подготовили специальные листовки-поздравления для жительниц их участков.

На праздничных открытках участковые написали поздравления женщинам от своего имени, с размещением личного фото и контактных данных.

«Помните, что я всегда готов прийти к вам на помощь в трудной ситуации в любой день и час», — говорится в листовках. Такими словами участковые в очередной раз заверили женщин, что их права будут защищены, ведь это является непосредственной обязанностью любого сотрудника полиции.

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При обходе своих участков полицейские вручали жительницам домов цветы, открытки и листовки с полезной информацией.

Мероприятие проводилось отделом полиции №2 УМВД России по городу Керчи в рамках Всероссийской акции «8 Марта – в каждый дом».