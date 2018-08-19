Как отмечают «Яблочный спас» в Керчи?

Сегодня отмечается православный церковный праздник – Преображение Господне. Он является одним из 12 самых главных и важных христианских праздников.

Люди в этот день приносят корзины с фруктами для освящения с самыми разными фруктами.

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В народе этот церковный праздник больше известен как «Яблочный спас».

В Храме Рождества Пресвятой Богородицы уже отметили этот святой праздник. Люди по традиции принесли корзинки с яблоками и другими всевозможными фруктами, чтобы их освятили священники.

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