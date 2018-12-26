Ялтинские дети передали Керчи свою картину «Карате против терроризма» (ФОТО)

Сегодня в Керченской картинной галерее состоялось торжественная передача произведения, которое нарисовали ялтинские дети. На мероприятие пригласили студентов политехнического колледжа. Вручить картину музею-заповеднику из Евпатории приехала Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва Светлана САВЧЕНКО.

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Эта картина была нарисована на фестивале «От Владимира до Владимира». Тема «борьба против терроризма» досталась ребятам из Ялты. Они работали над произведением и сами придумали изобразить в углу памятную дату со свечами, цветами и игрушками.

Юные ялтинские художники записали видеообращение студентам, которое показали на мероприятии.

«В Ялте, на фестивале «От Владимира до Владимира» мы нарисовали картину «Карате против терроризма», мы хотим передать ее ребятам из Керчи и выразить слова поддержки. Мы желаем вам успехов и здоровья, Ялта с вами, поздравляем с наступающим Новым годом», — говорят художники на видеозаписи.

Теперь картина будет храниться в фондах Восточно-Крымского историко-культурный музея-заповедника, а выставляться в Керченской картинной галерее и не только.