За килограмм амфетамина крымчанам грозит пожизненный срок

Полицейские города Ялты изъяли партию синтетического наркотика «амфетамин» массой 982 грамма. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В городе Ялте сотрудниками полиции изъята партия наркотиков в особо крупных размерах. Задержаны два молодых человека, подозреваемых в организации поставки в город-курорт психотропных веществ.

Стражи порядка установили, что переброска запрещенных веществ на территорию Крыма осуществлялась авиационным транспортом через одну из фирм доставки.

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«Подозреваемые были задержаны сразу же после получения посылки, оформленной с помощью мобильного приложения через Интернет на подставных получателей. Наркотики были спрятаны в тайнике, оборудованном внутри полимерных фильтров для очистки воды. В общей сложности из незаконного оборота изъято 982 грамма амфетамина» .

Следственным отделом УМВД России по городу Ялте возбуждено уголовное дело. Для молодых людей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом до одного миллиона рублей или пожизненное лишение свободы.

Весной этого года полицейские задержали двух симферопольцев, занимавшихся сбытом на территории Крыма наркотиков в особо крупном размере. Было обнаружено и изъято 63 полимерных свертка с амфетамином и его производным (3 кг), а также пакеты с таблетками экстази, электронные весы, посуду для дозировки и упаковочный материал.

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