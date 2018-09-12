Яма на детской площадке в Керчи угрожает безопасности детей

Сегодня в редакцию КерчьИНФО обратилась жительница города Керчь с жалобой на проблему, угрожающую безопасности керченских детей, которую допускают представители коммунальных служб.

В письме говорится о том, что уже более двух недель назад на детской площадке по улице Свердлова, 37 сотрудники керченского филиала государственного унитарного предприятия «Вода Крыма» с целью устранения протечки выкопали огромную яму.

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Также работниками были вырваны из земли баскетбольное кольцо и детская горка. Теперь все вышеперечисленные конструкции лежат на территории детской площадки.

«С детьми выходить на площадку теперь небезопасно! А ещё вода уже довольно долгое время течёт по двору!» — уточняет керчанка.

В пресс-службе государственного унитарного предприятия «Вода Крыма» сообщили, что по указанному адресу велись ремонтные работы по устранению протечки воды из труб, и ко вчерашнему вечеру яма на площадке должна была быть закопана. Однако на сегодняшний день никаких результатов на улице Свердлова, 37 не наблюдается: яму не устранили, баскетбольное кольцо и горка всё так же лежат на земле.

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