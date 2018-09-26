Ямы на перекрестке улиц Карла Маркса и Самойленко решили заасфальтировать

К еще одним многострадальным ямам на перекрестки улиц Карла Маркса и Самойленко добрались дорожные ремонтные бригады.

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Водители довольно долгое время жаловались на ямы на том участке дороги, ведь именно из-за этих ям, многие водители стали объезжать их по ливневкам. В результате этого, ливневки стали очень сильно повреждены.

КерчьИНФО напоминает, что помимо центра города, на данный момент производится ремонт дорожного полотна и на Куль-Обинском шоссе.

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