Январский вечер на пляже Сморжевского: много людей, птиц и мусора (ФОТО)

Керчане продолжаются делиться с редакцией КерчьИНФО снимками красивейших морских пейзажей и закатов любимого города.

Не по-зимнему теплая погода привлекла на берег моря горожан – керчане прогуливаются семьями, с удовольствием кормят птиц и наслаждаются теплой погодой и чудесным вечером на одном из самых живописных пляжей Керчи.

Отдых керчан, конечно, омрачают, горы мусора, которые так и не убираются с территории пляжа Сморжевского, хотя ранее жители Керчи не раз уже обращали на это внимание городских служб.

Читайте: Солнечный день на пляже Сморжевского: море, чайки и мусор (ФОТО)

Но даже этот факт не мешает керчанам ежедневно приходить на берег моря, чтобы подышать свежим воздухом и полюбоваться на неповторимые виды Керчи.

Ведь все равно керченские закаты продолжают удивлять своей красотой, и хочется видеть только прекрасное…

Январский вечер на пляже Сморжевского: много людей, птиц и мусора (ФОТО)