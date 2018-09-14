Юбилейная дата города-героя Керчи: торжественная церемония

В культурном центре им. Ю.Богатикова Всероссийское союзное движение «Русский лад» и КПРФ организовали торжественную церемонию вручения наград.

45 лет назад 14 сентября городу Керчи и городу Новороссийску присвоили почётные звания городов-героев. В честь такого громкого и близкого каждому праздника, делегация из Новороссийска приехала лично поздравить наш город.

На мероприятие были приглашены ветераны и дети Второй мировой войны, которым гордо вручили памятные подарки.

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Этот праздник посетили студенты КМТК и КПК, им удалось не только увидеть церемонию награждения, но и посмотреть на творчество коллектива «Фантазия», а также послушать проникновенное пение хора «Боспор», и других исполнителей.

Но на этом вечер не заканчивается – в 17.00 возле театра Пушкина начал играть духовный оркестр, а в 21.00 над горой Митридат все желающие смогут увидеть салют, посвященный героическому подвигу города Керчи.

Керчь — 45 лет «город-герой»

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